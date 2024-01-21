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Konya'da 12 yaşındaki çocuk, yarışma ödülünü Gazze'ye bağışladı - Son Dakika
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Konya'da 12 yaşındaki çocuk, yarışma ödülünü Gazze'ye bağışladı

Konya'da düzenlenen yetim temalı resim yarışmasında ikinci olan 12 yaşındaki Yusuf Murat Nenğ, kazandığı ödülü Gazze'ye bağışladı. Yarışmadan elde ettiği 1000 lira nakit, kıyafet ve eğitim kartından 1000 lirayı İHH aracılığıyla Gazze'ye gönderen Nenğ, duyarlı davranışıyla takdir topladı.

Konya\'da 12 yaşındaki çocuk, yarışma ödülünü Gazze\'ye bağışladı
21.01.2024 - 11:59,
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Konya'da 12 yaşındaki çocuk, "yetim" temasıyla düzenlenen yarışmada kazandığı ödülü Gazze'ye bağışladı.

İHH Konya Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İHH'nın, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Belediyesi ortaklığında düzenlenen 3. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda yetim temalı resim yarışması düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışından 12-16 yaş grubunda yüzlerce çocuğun katıldığı "Hayallerimi Çiziyorum" adlı yarışmada, Konyalı 12 yaşındaki Yusuf Murat Nenğ ikinci oldu.

Nenğ, yarışmadan kazandığı kendisine verilen hediye 1000 lira nakit, kıyafet ve eğitim kartından 1000 lirayı dernek aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da 12 yaşındaki çocuk, yarışma ödülünü Gazze'ye bağışladı - Son Dakika
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