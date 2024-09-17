Konyaspor'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konyaspor'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek

Konyaspor\'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek

Konyaspor ve Kızılay, 300 ilkokul öğrencisinin ayakkabı ve kırtasiye ihtiyacını karşıladı.

17.09.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Kulübü ve Kızılay Karatay Şubesi, 300 ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisinin ayakkabı ve kırtasiye ihtiyacını karşıladı.

Celalettin Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Konyasporlu futbolcular Ufuk Akyol, Melih İbrahimoğlu ve Emanuel Boateng de katıldı.

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Konyaspor ailesi olarak söz konusu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Biz burada sporun sadece futbol olmadığını, sporun bir kardeşlik bir köprü olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.

Kızılay Karatay Şubesi Başkanı Ali Küçük de "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında yürütülen çalışmayla 5 farklı okuldan ihtiyaç sahibi 300 çocuğun ayakkabı ve kırtasiye ihtiyacının karşılandığını belirterek, "Her yıl yapmış olduğumuz programı bu yıl tekrar icra ediyoruz, programımıza destek veren Konyaspor başkan ve yönetimine, Nalçacılılar taraftar gurubumuza, bağışçı ve gönüllülerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tarz programlarda bir araya gelmek hem çocuklarımızın dünyasına umut hem de katılımcılarımızın gönüllerine huzur vermektedir." diye konuştu.

Karatay Milli Eğitim Müdürü Sami Saldıç da projeye destek veren Kızılay, Konyaspor yönetimi ve futbolcularına teşekkür etti.

Program Konyasporlu futbolcuların öğrencilere hazırlanan hediye paketlerini dağıtımıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Konyaspor, Kızılay, Güncel, Futbol, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaspor'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:52:55. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement