Konyaspor, Sivasspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Konyaspor, Sivasspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Konyaspor arasında oynanan maçta normal süresi 0-0 sona eren mücadele, uzatmalarda Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Konyaspor çeyrek finale yükselen takım oldu. Maçın ardından yapılan basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Konyaspor'u tebrik ederken, Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic ise her maçın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

07.02.2024 18:35  Güncelleme: 18:40
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Konyaspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor, evinde ağırladığı Konyaspor'a normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin uzatlamalarında 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Konyaspor çeyrek finale yükselen ekip oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Tenik Direktörü Bülent Uygun ve Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'u galibiyeti nedeniyle tebrik eden Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "İnşallah kupayı da kazanırlar. İlk yarı girdiğimiz birçok gol pozisyonu vardı. Samba'ya bir darbe vardı penaltı olabilirdi. Bizim açımızdan kupa kazanmaktan daha önemli gençleri sahaya sürdük. Gencecik sporcular kazandık, hepsi soyunma odasında ağlıyorlardı. Hepsine teşekkür ederim. Böylesine yoğun bir ortamda bazı şeyleri başarmak çok zor oluyor. Elendik artık. Konyaspor'a da başarılar diliyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, gençleri alkışladılar ve desteklediler" dedi.

OMEROVIC: BİZİM İÇİN HER MAÇ ÖNEMLİ

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic ise galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bizim için her maç önemli. Ligdeki sıkıntılı durumunda farkındayız. Ama bizim her maç dediğim gibi önemli. Kazanan takım yaratmak istiyoruz. Çünkü o özgüveni getiren bir şey. Bugün oyuncular 120 dakika boyunca kendi oyun tarzımıza uygun bir şey yapmaya çalıştılar. En sonunda tur atladık. Bizim için kupaya baktığınız zaman nereye kadar gidebiliriz? Buna zaten maç maç bakarız. Ama esas olan dediğim gibi bizim en önemlisi lig" diye konuştu.

Konyaspor, Sivasspor\'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
Kaynak: DHA

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