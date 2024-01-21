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Konyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 21'inci haftasında Konyaspor ile Antalyaspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Teknik direktörler, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, kazanamamalarına rağmen beraberliğin sevindirici olduğunu belirtirken, Fahridun Omerovic ise oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

21.01.2024 - 19:41,
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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) - Süper Lig'in 21'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Fahridun Omerovic ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: KAZANAMIYORSAK, KAYBETMEMEK BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hava şartları nedeniyle saha zeminin çok sağlıklı olmadığını belirterek, "Bugün zor hava şartları vardı ve zemin çok sağlıklı değildi. Mücadele gücü yüksek bir maç olacaktı, beklediğimiz gibi oldu. Aslında oyuna baktığımız zaman, büyük bir bölümde oyunun kontrolü bizdeydi. Oyunun başında da pozisyonlarımız vardı. Öne de geçebilirdik ama bu tür müsabakalarda deplasmanda golü yedikten sonra oyunu çevirmek gerçekten kolay değil. Çünkü Konyaspor'un ligdeki pozisyonu da çok sağlıklı bir yerde değil. Onlar da doğal olarak kazanmak için çok mücadele ediyor. Ama 3 maçtır, oyunlarda geriyo düşüyoruz. Ondan sonra çevirmek için çok çaba sarf ediyor çocuklar. Yavaş yavaş oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu tür deplasmanlar ikinci yarı çok daha zor olacak. Çünkü herkes bir an evvel hattan kurtulmaya çalışıyor. Kazanmak istiyor doğal olarak. O yüzden en azından kazanamıyorsak kaybetmemek bizim için sevindirici. O bölümü de teknik ekip olarak pozitif olarak görüyoruz" diye konuştu.

OMEROVİC: MÜCADELEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Konyaspor Teknik Direktörü Fahridun Omerovic, oyuncularının mücadelesinden şikayetçi olmadığını anlatarak, "Antalyaspor'a gelince zaten maçtan önce biliyorduk, iyi oynayan bir takım. Uzun zamanda oturmuş bir kadroya sahip, uzun zamandır beraber oynayan çok oyuncu var. O bizim için dezavantaj. Onu biliyorduk. Maçı lehimize çevirmek için biraz daha oyunu ikili mücadeleye sokmaya çalıştık. İlk devre gayet iyiydi. Avantajı da yakaladık. İkinci devre gelince biraz daha 1-0'lık avantajdan sonra ister istemez takım biraz daha geriye doğru çekildi. Zaten Antalyaspor'un belki de tam istediği buydu. Ama mücadeleden şikayetçi değilim. Oyun her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

Konyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı
Kaynak: DHA
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