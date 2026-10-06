KÖÖGDER, dislekside erken tanının akran farkını kapattığını Kastamonu'da anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KÖÖGDER, dislekside erken tanının akran farkını kapattığını Kastamonu'da anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Disleksi Haftası kapsamında düzenlenen programda özgül öğrenme güçlüğünde erken tanının önemine dikkat çekildi. KÖÖGDER Başkanı Hüseyin Demir, tanı ne kadar erken yapılırsa çocukların akranlarıyla arasındaki farkın o kadar kapandığını belirtti.

Kastamonu'da Disleksi Haftası kapsamında farkındalığın artırılması ve eğitim süreçlerine yönelik bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla program gerçekleştirildi.

Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Kabakulak, Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği (KÖÖGDER) Başkanı Hüseyin Demir, eğitim yöneticileri ve okul öncesi öğretmenleri katıldı.

Demir, özgül öğrenme güçlüğünde erken tanının önemine dikkati çekerek, "Özgül öğrenme güçlüğü tanısını ve tespitini ne kadar erken yapabilirsek çocuklarımızın akranlarıyla arasındaki fark o kadar kapanmaktadır." dedi.

Demir, dernek olarak özgül öğrenme güçlüğü konusunda çocuklar, aileler ve öğretmenler için farkındalık oluşturmak ve karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Programda Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Makbule Esen Öksüzoğlu, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı ile Kastamonu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Hasan Hüseyin Saçı tarafından sunum yapıldı.

Bilgilendirme toplantısında disleksinin erken dönemde fark edilmesi, öğrenme sürecinde karşılaşılabilecek güçlükler, öğrencilere sunulabilecek eğitsel destekler ile okul ve aile iş birliğinin önemi ele alındı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Hüseyin DemirKastamonuSağlıkEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Adapazarı’nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı Adapazarı'nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı
İsrail’in kalbinde ürküten manzara İlcil’de bakın hangi anlama geliyor İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 16:26:18. #7.12#
SON DAKİKA: KÖÖGDER, dislekside erken tanının akran farkını kapattığını Kastamonu'da anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei