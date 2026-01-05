'Kooperatif Davasında' 4.Duruşmada Söz Tanıklarda… Tanık Ö.Ç.: Onayımız Olmayan Yere Beton Döküldü

(İZMİR) – Kamuoyunda "Kooperatif Davası" olarak da adlandırılan davanın 4. duruşmasında tanık sıfatıyla ifade veren ve İZBB'de harita mühendisi olarak görev yapan Ö.Ç., "Örnekköy 4. Etapta projeye aykırı imalat vardı. Demir eksiklikleri vardı, projeye uygun olmayan imalatlar vardı ve yanlış kalıp kullanılmıştı. Kooperatif yetkilisi Çağlar Bey, bizim iznimiz olmadan gelen miksere 'beton dökün' dedi ve onayımız olmayan yere beton döküldü" ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında olduğu 2'si tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davanın 4. Duruşmasında tanık ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

"Kooperatifler ile başlangıçta hiçbir diyaloğumuz yoktu"

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren İZBB'de harita mühendisi olarak çalışan Ö. Ç., şu ifadeler kullandı:

"Kooperatifler ile yürütülen süreçte o dönemde İZBB adına şeflik yaptım, fenni mesullükte bulundum. Büyükşehir, kooperatifler ile yapılan işlerde İZBETON ile protokol imzaladı. Biz o protokol çerçevesinde denetimde bulunduk. Biz, kooperatifler ile muhatap olmuyorduk. İmalatları İZBETON'dan alıyorduk. Temel atmadan itibaren fiilen oradaydık. Resmi olarak kooperatif taşeronluğu yoktu. Kooperatifler ile başlangıçta hiçbir diyaloğumuz yoktu. Sonrasında kooperatiflerin yapım kısmında da yer aldığını görünce diyaloğa geçtik."

Mahkeme başkanı tanığa "Büyükşehir kooperatiflerin yapım işi yapacağını biliyor muydu" sorusunu yöneltti ve tanık soruya, "İZBETON, bunu inşaatlar başladıktan sonra İZBB'ye bildirdi. İnşaatlar kooperatiflerle başladı ama bize yazı olarak yaklaşık 6 ay sonra bildirildi. Yazıda kooperatifin yapım işi yapacağı ve sözleşmelerin ekte olduğu belirtilmişti ama ekte hiçbir şey yoktu" yanıtını verdi.

"Projeye uygun olmayan imalatlar vardı"

Tanık Ö.Ç., mahkeme başkanının, "İnşaatların durdurulmasıyla ilgili ne biliyorsun" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Mühürleme benim şefliğim döneminde oldu. Örnekköy 4. Etapta projeye aykırı imalat vardı. Düzeltilmesiyle ilgili çabamız oldu. Ama kooperatif, onayımız olmadan beton döktü. Biz de İZBB'ye bildirimde bulunduk. Uygun olmayan yer tamamen yıkılıp yeniden yapıldı. Süreç, 5 ay kadar sürdü. Demir eksiklikleri vardı, projeye uygun olmayan imalatlar vardı ve yanlış kalıp kullanılmıştı. Kooperatif yetkilisi Çağlar Bey, bizim iznimiz olmadan gelen miksere 'beton dökün' dedi ve onayımız olmayan yere beton döküldü. 3. Etapta komple durdurma olmadı. 4. Etap ve diğer etaplarda da devam edildi. Bütün inşaatın durdurulması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bize kooperatiflerin inşaat yapma yetkisi olmadığını belirttiği yazısıyla oldu. Biz inşaatın durdurulmasını yazıyla İZBETON'a bildirdik. İZBETON, inşaatları durdurdu."

Mahkeme başkanı tanığa inşaatların gecikmesine ilişkin, "İnşaatlar neden sözleşmelere göre geride kaldı? İnşaatlar durdurulmasaydı sözleşmelerdeki zamanda biter miydi" sorusunu yöneltti.

Tanık gecikmelere ilişkin, "İlk 2-3 ay kalan işlerinize ışık tutuyor. Kooperatifler işe başladığında bir organizasyon zayıflığı vardı. Biz bu konuda İZBETON'a uyarıda bulunduk ve böyle giderse yetişemeyeceğini söyledik. Organizasyon konusunda zayıflıkları vardı. İnşaatlar durdurulmasa da sözleşme zamanında bitmezdi. Biz her fiziki ilerlemeyi denetliyoruz. Mesela mart ayında yüzde 20'de olması gerekirken yüzde 10'da oluyordu. Örnekköy 4. Etapta, inşaatlar yüzde 32 seviyesindeyken yüzde 100'de olması gerekiyordu. Biz bitmeyince İZBETON'a uyarı yazısı yazdık. İnşaat bitmeyince kira ödemelerini İZBETON yazdı. Teminatın çözülmesi için sözleşmenin feshedilmesi gerekir. Uzundere 3. Etapta yüzde 54'te olması gerekirken yüzde 6'daydı mesela. Biz uyarı olarak yazı yazdık ama cevap gelmedi. Bizim kooperatif ile hiçbir resmi diyaloğumuz olmadı. İZBETON ile diyalog halindeydik" dedi.

"Gecikme olursa gecikme süresi kadar şirkete ek süre veriliyor"

Tunç Soyer'in avukatı Murat Aydın tanığa, "İZBETON'un kooperatif ile iş yaptığından 24 Ocak 2022'deki yazıyla haberi olmuş. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yazısı ne zaman geldi" sorusunu yöneltti.

Tanık, "Yazı 2023 yılının haziran ya da temmuz ayında geldi. Biz 2024 yılında inşaatları durdurduk" yanıtını verdi.

Mahkeme başkanı cevap üzerine, "Neden o zamana kadar beklediniz" sorusunu yöneltti. Tanık Ö.Ç., "Ben projede fenni mesuldüm. Yanlış giden imalatı gördüğümüzde tutanak tutarak Karşıyaka Belediyesi'ne bildirimde bulunduk. O dönemden sonra fenni mesullük ve şeflik görevimden ayrıldım. Durdurulduğu dönemde görevde değildim. Durdurma işleminin altında imzam ya da kişisel dahilim yok" sözleriyle yanıt verdi.

Aydın, tanığa "İmalat yüzdelerine ilişkin rakam verdiniz. Ne zaman yüzde 100'de olmalıydı" diye sordu. Tanık, "Temmuz 2024'te yüzde 100 olmalıydı. O tarihte yüzde 35'ti" yanıtını verdi.

Ardından Aydın, "Fiziken teslim mi yoksa kaydi telsim tarihinden itibaren mi" sorusunu yöneltti.

Tanık, "Kaydi teslim ile fiziki teslim aynıdır. O dönemde her alanın ruhsatı alınmamıştı" yanıtını vermesinin ardından Aydın, "Ruhsat yoksa inşaat yapılamaz, kooperatif ne yapacak" diye sordu. Tanık, "Şantiyesini kurabilir, proje sürecini yürütebilir. Biz, yer teslimi yaparken mesela yıkılacak yapı varsa '90 günde yıkacağız' diyoruz şirkete. Gecikme olursa gecikme süresi kadar şirkete ek süre veriliyor" sözleriyle yanıt verdi.