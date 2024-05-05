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Kop Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu

BAYBURT - Yazın sıcak günlerinin beklendiği Bayburt'ta mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Bayburt- Erzurum kara yolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Bayburt kent merkezinde aralıklı yağmur yağışı görülürken hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Trabzon sınırındaki köy ve yaylalarda mayıs ayının beşinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Öğlen saatlerinden itibaren yağan kar yağışı ve sis, Bayburt-Erzurum arasındaki D-915 kara yolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü güzergahta, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.