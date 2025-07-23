Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

BURSA'da köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa U. (54) yönetimindeki 16 PG 602 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralanırken, köpek ise öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletlinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.