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Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kara yoluna çıkan köpeğe çarpan otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
25.12.2023 - 10:57,
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kara yoluna çıkan köpeğe çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Mustafa K. idaresindeki 42 ZH 017 plakalı otomobil, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun 13. kilometresinde aniden kara yoluna çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek takla attı.

Kazada, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan N.Y, G.K. ve N.K. yaralandı.

Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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