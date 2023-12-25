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CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı•
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kara yoluna çıkan köpeğe çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Mustafa K. idaresindeki 42 ZH 017 plakalı otomobil, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun 13. kilometresinde aniden kara yoluna çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek takla attı.
Kazada, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan N.Y, G.K. ve N.K. yaralandı.
Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika