Köpeğe Silah Çeken Şüpheli Tutuklandı

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(İSTANBUL) - Bahçelievler'de bir köpeğe silah doğrultan şüpheli gözaltına alındı. 1 tabanca ve 15 fişekle yakalanan şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan 9 ayrı kaydı çıktı. Şüpheli "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından tutuklandı.

İstanbul'da polis, sosyal medya platformlarında "bir şahıs, sokak köpeğini silahla öldürmek istedi" başlığıyla yer alan paylaşımlardan sonra harekete geçerek, şüpheliyi 1 ruhsatsız silah ve 15 fişek ile gözaltına aldı. Şüphelinin ayrıca geçmiş döneme ait "uyuşturucu kullanmak", "hırsızlık" gibi 9 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. 17 Ekim 02.39 sıralarında Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ilk gün serbest bırakıldı. Ancak devam eden incelemelerde yeni bilgilere ulaşıldı.

Tutuklandı

"Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı ve cezaevine konuldu.