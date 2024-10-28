Köpeği Taşla Vuran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Köpeği Taşla Vuran Şahıs Tutuklandı

Köpeği Taşla Vuran Şahıs Tutuklandı

Şanlıurfa'da yavru köpeği öldüren Hüseyin Efe, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten tutuklandı.

28.10.2024 18:09
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ŞANLIURFA'da sokakta yürürken üzerine gelen yavru köpeği kaldırım taşıyla vurarak öldüren Hüseyin Efe (37), '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan tutuklandı, ayrıca 7 bin 216 TL idari para cezası uygulandı.

Yenice Mahallesi'nde 26 Ekim günü, bir evin bahçesinde oynayan dört yavru köpekten biri, yolda yürüyen Hüseyin Efe'ye doğru koştu. Hüseyin Efe ise yerden aldığı kaldırım taşını yavru köpeklerden birine fırlattı. Taşın başına isabet etmesiyle yere yığılan yavru köpek, diğer köpeklerin yanına geldiği sırada öldü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, olayın ardından yaptığı açıklamada, şüphelinin güvenlik birimleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındığını ve hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Şüpheli kişiye idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Hayvanlara kötü davranılması, zarar verilmesi yasalara ve hayvan haklarına aykırı bir davranış olduğu gibi insanlık dışı bir durumu da ifade etmektedir. Bu tür davranışlar, ilgili birimlerimiz tarafından hızla tespit edilmekte ve sorumlular hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince şahsa 7 bin 216 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Emniyetteki ifadesinde, köpeğin birden üzerine doğru koşması nedeniyle korktuğunu belirten Hüseyin Efe, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun tamamlanmasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen Hüseyin Efe; '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeği Taşla Vuran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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