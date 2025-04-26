Köpeği vuran emekli polis gözaltında - Son Dakika
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Köpeği vuran emekli polis gözaltında

Antalya'da, emekli polis M.K., havladığı gerekçesiyle beslenen köpeği vurdu. Olayın detayları telaş yarattı.

26.04.2025 12:32
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1) İŞLETMENİN BESLEDİĞİ KÖPEĞE 3 EL ATEŞ EDİP, ÖLDÜRDÜ

ANTALYA'da emekli polis memuru M.K. (83), sokaktan geçerken havladığını iddia ettiği köpeği, evindeki tabancasını alıp 3 el ateş ederek öldürdü. O anlar, çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. M.K. gözaltına alınırken, yıllardır köpeği besleyen işletmeci Tolga Sungur (40), "Çocuğumu kaybettim, umarım cezasını bulur ve ben de rahata kavuşurum" dedi.

Olay, 24 Nisan akşamı Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2409 Sokak'ta meydana geldi. Yakınlarda oturan emekli polis memuru M.K., sokaktaki restorandakilerin 12 yıldır beslediği 'Lady' isimli köpeği, havladığı gerekçesiyle beylik tabancasıyla 3 el ateş edip öldürdü. Aynı sokakta dükkanları olan esnaftan Burak Şerif Balcı ve Mevlüt Okumuş, M.K.'ye tepki gösterdi. M.K., iddiaya göre, bu kez esnafı da tehdit edip oradan uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekipler, M.K.'yi gözaltına alıp, ifadesi için polis merkezine götürdü. Şüphelinin köpeğe ateş ettiği anlar, çevrdeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı.

'SİLAH SESİ DUYDUK'

Esnaf Burak Şerif Balcı, "12 yıldır hep birlikte sokakta baktığımız bir köpeğimiz vardı, buradaki bir işletmemiz o köpeği besliyordu. 24 Nisan akşam saatlerinde yaşlı bir adam buradan geçerken, köpeğe bağırdı. Daha sonra gidip evine silah getirmiş. Biz o sırada dükkanın bahçesinde oturuyorduk, 2 el ses duyduk. Sesin silaha ait olduğunu düşünmemiştik. Sesleri duyunca hemen ben dışarı çıktım, o sırada 3'üncü el ateş sesini de duydum. Kulağımın yanından mermi geçti. O anda geri çekildim, adam elindeki silahla köpeği vurmaya çalışıyordu. Hemen polisi aradık, köpeği de veterinere götürdük. 24 saat müşahede altında kaldı köpek ama maalesef onu kaybettik. Mermiler köpeğin ciğerlerine ve midesine gelmiş" dedi.

Esnaf Mevlüt Okumuş ise "Buraya geldiğimde de şahıs köpekten kaçmaya çalışıyordu. Ben Lady'nin yanına gittiğimde başını okşadım ve sakinleşti. Şahıs durmadı. Ağaçtan bir dal kopardı, vurmaya çalıştı. Ben şahsı sakinleştirdim. Sonra bizi tehdit etmeye başladı. Sizi vuracağım, dedi ve gitti. 5 dakika sonra geri geldi. Ben olayın yatıştığını düşünmüştüm. Daha sonra silah sesleri duydum. Şahıs Lady'i vurduktan sonra benim işletmemin önüne de gelmiş. Belki o sırada beni de vuracaktı" diye konuştu.

'O BENİM ÇOCUĞUMDU'

Köpeği işletmesinde 12 yıldır besleyen Tolga Sungur, "Benim yıllardan beri çocuğum gibi baktığım bir köpeğim vardı. Acımasız caninin birisi buradan geçerken havladı diye köpeğe önce sopayla vuruyor. Sonra etrafa tehditler savuruyor. 'Hepinizi vuracağım' diyerek, evine giderek silahını alıyor. Bu kadar acımasızca, terbiyesizce bir şey olamaz. Ben çocuğumu kaybettim, umarım cezasını bulur ve ben de rahata kavuşurum. O benim çocuğumdu" dedi.

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Kaynak: DHA

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