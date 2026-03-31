Köpeğini Ağaçta Öldüren Şahıs Pınarbaşı'nda Yakalandı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişi, çok fazla yediği iddiasıyla köpeğini ağaca asarak öldürdü.

Pınarbaşı ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, çok fazla yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asarak öldürdü. Köpeği asılı halde gören bir kişi, cep telefonuyla kayda almaya başladı. Görüntülerde; videoyu çeken kişi, köpeğin sahibine, "Günah. Allah günah yazar. Böyle köpek öldürülür mü? Allah aşkına" dediği görüldü. Köpeği öldüren kimliği bilinmeyen kişinin de "Yemek yiyor, yetmiyor ne yapayım. Kendi etti, öldürdüm" ifadelerini kullandığı görüntülere yansıdı.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel de KAYHAKDER olarak gerekli kurumlar ile irtibata geçerek avukatlara gerekli talimatlarını verdiklerini, konunun arkasında olacaklarını ve bu kişinin ceza alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.