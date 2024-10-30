Köpek Demir Parmaklıklara Sıkıştı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçe kapısındaki demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yıldırım Mahallesi'nde bahçe kapısının demir parmaklıkları arasına bir köpeğin sıkıştığını gören ev sahibi durumu Şarkışla Belediyesi'ni aradı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan köpek bölgeden uzaklaştı.
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