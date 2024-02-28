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Köpek ile kedilerin yıllardır süren dostluğu

ADIYAMAN - Adıyaman'da yavru iken 3 kediyi emziren köpek ile kedilerin dostluğu yıllardır devam ediyor.

Adıyaman'da Mehmet Yaşar Durmuş'a ait 1 köpek ve 3 kedinin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor. Dört yıl önce sahiplendikleri köpek ve 2 yıl önce sahiplendikleri 3 yavru köpek arasındaki paylaşımcılık ve dostluk insanoğluna örnek olacak türden. Anneleri olmayan 3 yavru kedi 2 yıl önce sahiplenildiğinde, hamile olan köpeğin sütünü içerek büyüdü. Kediler ile köpek arasında oluşan dostluk bağı devam etti. Yeniden hamile olan köpeğin sütünü büyümelerine rağmen kediler içmeye devam ediyor. Hayvanların sahibi yiyecek getirdiğinde, köpek ve kediler birbirlerinin yiyeceklerini yemiyor.

Köpek ve kedinin dostluğundan bahseden Mehmet yaşar Durmuş, "Köpeğin yavruları vardı, süt veriyordu. Köpekler kendi yavrularına süt verirken annesi olmayan kedilerde gidip köpeği emmeye başladı. O gün bu gündür son iki yıldan beri ke ile köpeğin dostlukları var. Halen de memelerini emiyor, sütünü içiyorlar köpeğin. Köpek kendi dahi bir yere gittiği zaman bir yerden yemek, bizim yemek vermediğimiz zaman habersiz yemek getirmişse dahi kedilerle paylaşıp halen yemeye devam ediyorlar. Kedilerin ve köpeğin dostluğunu ben insanoğlundan da beklerim" diye konuştu.