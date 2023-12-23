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Samsun'da mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun'da mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpeğe itfaiye ekipleri ulaştı. Nehirdeki adacıkta mahsur kalan köpeğin sesini duyanlar, yardım istemek için 112 Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği botla alarak kıyıya çıkardı. Köpek daha sonra serbest bırakıldı.

Samsun\'da mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
23.12.2023 - 10:39,
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpeğe itfaiye ekipleri ulaştı.

Kızılırmak Nehri'nin Doğankaya Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde suyun içindeki adacıktan köpek sesi geldiğini duyanlar, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, botla giderek köpeği bulunduğu yerde alıp kıyıya çıkardı.

Köpek, daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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