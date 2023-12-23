10:06 • •
Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpeğe itfaiye ekipleri ulaştı.
Kızılırmak Nehri'nin Doğankaya Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde suyun içindeki adacıktan köpek sesi geldiğini duyanlar, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, botla giderek köpeği bulunduğu yerde alıp kıyıya çıkardı.
Köpek, daha sonra serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika