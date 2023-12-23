Köpek Kızılırmak Nehri\'nde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

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SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bafra ilçesi Kızılırmak Nehri'nde havlama sesini duyan vatandaşlar, köpeğin mahsur kaldığını fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü Bafra Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehre inerek köpeği kısa sürede kurtardı. Köpeğin durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından salıverildiği öğrenildi.
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