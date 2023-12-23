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Köpek Kızılırmak Nehri'nde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Köpek Kızılırmak Nehri'nde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin durumu iyi ve tedavisinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

23.12.2023 - 12:24,
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SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bafra ilçesi Kızılırmak Nehri'nde havlama sesini duyan vatandaşlar, köpeğin mahsur kaldığını fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü Bafra Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehre inerek köpeği kısa sürede kurtardı. Köpeğin durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından salıverildiği öğrenildi.

Köpek Kızılırmak Nehri\'nde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: DHA
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