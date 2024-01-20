Köpek Kümese Girip Tavuğu Kaçırdı

Köpek girdiği kümesten tavuğu alıp böyle kaçtı

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan sokak köpeği kümese girerek ağızlayıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Hankendi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Bülent Bölükbaşı'na ait tavuk kümesine aç kalan köpek girdi. Köpek, bahçede bulunan kümese yaklaştıktan sonra tavuğu kovalayıp yakaladı ve bahçeden uzaklaştı. O anlar bahçede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.