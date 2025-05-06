Köpek Saldırısı: Genç Kız Yaralandı - Son Dakika
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Köpek Saldırısı: Genç Kız Yaralandı

Adıyaman'da sahipli köpeğin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Betül Doğan hastaneye kaldırıldı.

06.05.2025 18:21
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Adıyaman Belediyesi sınırları içinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan genç kız yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Betül Doğan, Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.

Sağ kolundan yaralanan Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doğan, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, yolda yürüyen 2 kızdan birine köpeğin saldırdığı ve genç kızın kaçtığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

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