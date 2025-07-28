Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaldırımda yürürken köpeğin saldırısından korkup caddeye kaçan çocuğa otomobil çarptı.
Yenişehir Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki Emrah Veysel Korkmaz'a köpek saldırdı.
Korkuyla kaçarken caddeye atlayan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı.
Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, tedavi altına alındı.
Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Köpek Saldırısı Sonrası Otomobil Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?