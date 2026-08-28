Köpek Saldırısına Tazminat Kararı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Ahmet Furkan Tanrısever'e idarenin "hizmet kusuru" bulunduğu gerekçesiyle 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine ilişkin mahkeme kararı, istinaf tarafından hukuka uygun bulundu.

Çankaya ilçesindeki Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 13 Aralık 2023'te sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan Tanrısever, idarenin hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Ankara 23. İdare Mahkemesi, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetin gereği gibi işletilmediğini, idarenin insan sağlığını ve vücut bütünlüğünü koruma yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Mahkeme, "olay nedeniyle duyulan elem ve üzüntü karşılığında 50 bin lira manevi tazminatın davalı idarelerce ödenmesine" hükmederken, belgelenemeyen tedavi giderleri ile muhtemel ameliyat masraflarına ilişkin 50 bin liralık maddi tazminat talebini ise reddetti.

Davalı idareler, hizmet kusurlarının bulunmadığı gerekçesiyle kararı istinafa taşıması üzerine dosya Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesince incelendi.

Daire, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğunu, kararın kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığını belirterek, davalı kurumların istinaf başvurularını kesin olarak reddetti.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 13 Aralık 2023'te sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Ahmet Furkan Tanrısever yaralanmıştı.

Bu sırada yardıma koşan öğretmeninin sopayla müdahale etmesi sonucu köpeklerden kurtulan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bacağından yaralanan Tanrısever, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olayın ardından Tanrısever'in ailesi idarenin "hizmet kusuru" bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştı.