Köpek Saldırısında Yaralanan Koruma Savcılığa Başvurdu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, eski patronu K.K.'ye ait köpeğin saldırısında yaralandığını öne süren kadın koruma Ümran Merttürk (50), vücudunda 80 dikiş bulunduğunu, baş derisinin bir kısmını kaybettiğini, tedavi masraflarının karşılanmadığını belirterek, patronu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 20 Ağustos 2025'te Bornova ilçesindeki konutta meydana geldi. Emekli trafik polisi Ümran Merttürk, bir boya ve yalıtım teknolojileri firmasının sahibi K.K.'nin yanında yakın koruma ve şoför olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre; Ümran Merttürk, görev tanımında yer almamasına rağmen patronunun talimatıyla evdeki çiçekleri sulamak ve Amerikan Akita cinsi köpeği beslemek için konuta gitti. Merttürk, köpeğe mama verdiği sırada saldırıya uğradığını öne sürdü. Yüzünden, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Merttürk, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Merttürk, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda 80 dikiş bulunduğu belirtilen Merttürk, eski patronu K.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'İŞİMİ KAYBETMEMEK İÇİN YAPMAK ZORUNDA KALDIM'

Olayla ilgili fiziksel ve psikolojik olarak travma yaşadığını belirten Ümran Merttürk, "Bana köpeğin bakımı ve çiçek sulama işleri teklif edildiğinde, köpek bakımıyla ilgili hiçbir eğitimimin olmadığını söylemiştim. Kendileri köpeğin çok uysal olduğunu söyledi. Amerikan Akita cinsi 6-7 yaşlarında bir köpek. 4 ay önce işe başlamıştım. İşimi kaybetmemek adına yapmak zorunda bırakıldım. Olay günü Bornova'daki konutlarına gittim. Köpek, mamasını verdikten bir süre sonra saldırdı, o sırada düştüm. Karnımı, ellerimi ve yüzümü ısırdı. Kanlar içinde kaldım. Bu sırada köpeğin üst çenesini tutmayı başardım. Yardım istedim. Sesimizi duyan çevredekiler yardıma geldi" dedi.

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Ayağında ve vücudundaki bazı kemiklerde kırıklar oluştuğunu, baş derisinin bir kısmını kaybettiğini söyleyen Merttürk, "O an gerçekten öleceğimi hissettim ama Allah yardım etti. Şikayette bulundum, çünkü tedavi masraflarımı karşılamadılar. Sadece ayağımla ilgili tedaviyi karşıladılar. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Benim bu hale gelmeme sebep olan insanların adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Sonuçta ben de bir hayvanseverim ama bundan sonra köpeklere daha temkinli yaklaşacağım. Şirket sahibinin yanında çalışan personelin, köpek kadar değeri yok. Bu durum beni çok üzdü" diye konuştu.