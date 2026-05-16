Köpek Saldırısında Yaralanan Koruma Savcılığa Başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köpek Saldırısında Yaralanan Koruma Savcılığa Başvurdu

Köpek Saldırısında Yaralanan Koruma Savcılığa Başvurdu
16.05.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir kadın koruma, eski patronunun köpeği tarafından saldırıya uğradı ve şikayette bulundu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, eski patronu K.K.'ye ait köpeğin saldırısında yaralandığını öne süren kadın koruma Ümran Merttürk (50), vücudunda 80 dikiş bulunduğunu, baş derisinin bir kısmını kaybettiğini, tedavi masraflarının karşılanmadığını belirterek, patronu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 20 Ağustos 2025'te Bornova ilçesindeki konutta meydana geldi. Emekli trafik polisi Ümran Merttürk, bir boya ve yalıtım teknolojileri firmasının sahibi K.K.'nin yanında yakın koruma ve şoför olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre; Ümran Merttürk, görev tanımında yer almamasına rağmen patronunun talimatıyla evdeki çiçekleri sulamak ve Amerikan Akita cinsi köpeği beslemek için konuta gitti. Merttürk, köpeğe mama verdiği sırada saldırıya uğradığını öne sürdü. Yüzünden, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Merttürk, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Merttürk, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda 80 dikiş bulunduğu belirtilen Merttürk, eski patronu K.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'İŞİMİ KAYBETMEMEK İÇİN YAPMAK ZORUNDA KALDIM'

Olayla ilgili fiziksel ve psikolojik olarak travma yaşadığını belirten Ümran Merttürk, "Bana köpeğin bakımı ve çiçek sulama işleri teklif edildiğinde, köpek bakımıyla ilgili hiçbir eğitimimin olmadığını söylemiştim. Kendileri köpeğin çok uysal olduğunu söyledi. Amerikan Akita cinsi 6-7 yaşlarında bir köpek. 4 ay önce işe başlamıştım. İşimi kaybetmemek adına yapmak zorunda bırakıldım. Olay günü Bornova'daki konutlarına gittim. Köpek, mamasını verdikten bir süre sonra saldırdı, o sırada düştüm. Karnımı, ellerimi ve yüzümü ısırdı. Kanlar içinde kaldım. Bu sırada köpeğin üst çenesini tutmayı başardım. Yardım istedim. Sesimizi duyan çevredekiler yardıma geldi" dedi.

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Ayağında ve vücudundaki bazı kemiklerde kırıklar oluştuğunu, baş derisinin bir kısmını kaybettiğini söyleyen Merttürk, "O an gerçekten öleceğimi hissettim ama Allah yardım etti. Şikayette bulundum, çünkü tedavi masraflarımı karşılamadılar. Sadece ayağımla ilgili tedaviyi karşıladılar. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Benim bu hale gelmeme sebep olan insanların adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Sonuçta ben de bir hayvanseverim ama bundan sonra köpeklere daha temkinli yaklaşacağım. Şirket sahibinin yanında çalışan personelin, köpek kadar değeri yok. Bu durum beni çok üzdü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpek Saldırısında Yaralanan Koruma Savcılığa Başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:44:43. #7.13#
SON DAKİKA: Köpek Saldırısında Yaralanan Koruma Savcılığa Başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.