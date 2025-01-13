Hatay'ın Arsuz ilçesinde su menfezine düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akçalı Mahallesi'ndeki sitenin önündeki su menfezinde bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan köpek belediyenin hayvan bakımevine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Köpek Su Menfezinden Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?