Köpek ve Kediler Arasındaki Sıradışı Dostluk
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köpek, yavru kedileri emzirirken görüntülendi.
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, bir köpeğin yavru kedileri emzirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde, bir köpeğin bölgedeki yavru kedileri emzirdiği görüldü. Çevredekiler o anlar cep telefonuyla kayda aldı.
Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ, (Çanakkale),
Kaynak: DHA
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