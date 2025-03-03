Köpeklerden Kaçan Karaca Denize Düşüp Kurtarıldı - Son Dakika
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Köpeklerden Kaçan Karaca Denize Düşüp Kurtarıldı

Artvin'de, köpeklerin saldırısından kaçan karaca denize düştü, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

03.03.2025 18:42
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Köpeklerin saldırısından kaçarken denize düşen karaca balıkçılar tarafından kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken denize düşen karaca balıkçılar tarafından tekneyle kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yoğun kar yağışı sonrası yiyecek aramak amacıyla şehre inen bir karaca, köpeklerin saldırısından kaçarken denize atladı. Dalgaların etkisiyle sürüklenen karacayı gören balıkçılar önce şaşırıp sonra yardım etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hopa açıklarında gerçekleşti. Balıkçı Atıf Çiçek ve tayfası, balık avı için denize açıldıkları sırada denizde bir hareketlilik fark etti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan ekip, yaklaştıklarında bunun bir karaca olduğunu gördü. Tereddüt etmeden karacayı denizden çıkarıp tekneye alan Çiçek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vererek karacayı limanda kendilerine teslim etti.

Konuyla ilgili konuşan Atıf Çiçek, "Karaca denizde yüzüyordu. Tayfamın yardımıyla karacayı güverteye aldık ve doğa koruma ekiplerine haber verdik. Limana dönerek kendilerine teslim ettik. Bir can kurtardığımız için çok mutluyuz. Denizde hep balığa rastlıyorduk ama bu kez karacaya rastladık, bizim için ilginç bir anı oldu" diye konuştu.

Karaca gerekli bakım ve tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ormana bırakıldı.

Kaynak: İHA

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