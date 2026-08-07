Köpeklere Çarpmamak İçin Uçuruma Devrildi

Kütahya'da yola çıkan köpeklere çarpmamak için manevra yapınca uçuruma devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Burhanettin Kavak (43) idaresindeki 16 BSN 140 plakalı tır, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde önüne çıkan köpeklere çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan tır uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kavak, AA muhabirine, köpeklere çarpmamak için yaptığı manevra sonucu tırın kontrolden çıktığını belirterek, "Frene basarak yavaşlamayı denedim ama tır kontrolden çıktı. Gerisini hatırlamıyorum." dedi.