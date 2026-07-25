Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da su kanalına atılan köpekleri kurtaran bir vatandaş, olay sonrası çektiği video nedeniyle çalıştığı firma tarafından işten çıkarıldı.

Tekirdağ'da su kanalına atılan köpeklerin can havliyle mücadelesini gören kepçe operatörü, kendi imkanlarıyla hayvanları boğulmaktan kurtardı. O anları kayda alarak sosyal medyada paylaşan vatandaş, görüntülerin hızla yayılmasından sonra çalıştığı firma tarafından hiçbir gerekçe sunulmaksızın işten çıkartıldı. 

"KİMSENİN AÇIĞINI SÖYLEMEYECEKSİN"

İşini kaybetmesinin ardından yeni bir video çekerek duruma tepki gösteren duyarlı vatandaş, hayvanları ölüme terk etmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gavur olsa o köpekleri orada bırakmazdı. Sosyal medyada bu kadar gündem olacağını tahmin etmemiştim. İş akdimi sonlandırmışlar. Sıkıntı yok. Rızkı veren Allah'tır. Bir kez daha anladık ki bu ülkede kimsenin açığını söylemeyeceksin. Köpek de boğulacak, tilki de boğulacak."

YORUM BPMBARDIMANINA TUTULDU 

Vatandaşın çektiği videonun altına "Eminim çok daha iyi iş teklifi verecek vicdanlı iş insanları olacak", "Gerçek Müslümanlar hiç bir canlıya eziyet etmez", "Daha güzel ve insan gibi insanların yanında iş bulacağından eminim", "Örgütlü kötülük ülkemizde yayılıyor. Oysa yere düşen ekmeği öpüp kuşlara koyan millettik biz", "O köpeklerin hepsinin birden tel örgüyü geçip, kanala düşme ihtimalini, azıcık matematik bilen herkes tahmin edebilir. O canlar oraya boğulsunlar diye atıldı", "Ülke bir acayip oldu. İyi olan herkes cezalandırılıyor" şeklinde yorumlar yapıldı. 

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Apple User Apple User:
    doğru olanı yapmışsın, seni kovanların hesabını devlet sorar umarım. 10 2 Yanıtla
  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    ALLAH razı olsun rızkı veren ALLAH kula ne hacet insanlık budur... 8 0 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    kendi işine, ekmeğine bak tr de yaşamak bunu gerektirir, yoksa arkadanda kimse durmaz 2 4 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Haber doğru ise hiç kafanı sıkma kardeş o firma düşünsün sen bu Mantaliteyle çok daha iyi iş bulursun lakino firma daha iyi eleman bulamaz Allah var gam yok 2 0 Yanıtla
  • Barbaros YALÇIN Barbaros YALÇIN:
    Bu insan evladını yürekten tebrik ediyorum ,onu işten çıkaran firma hangisi ise öğrenelim onu da protesto edelim. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Özgür Özel’in ’Yeni Parti’si ilk değil İsimde Özal detayı Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı
WhatsApp’tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat Büyük tehlike kapıda WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti Mütevazi evini satmıyor Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor
Ruşen Çakır’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
e-Devlet’e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor

12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
10:05
ABD’de yangına giden ekipler dehşete düştü Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 12:45:59. #7.12#
SON DAKİKA: Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.