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Köpeklerin Saldırısı Sonucu 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Köpeklerin Saldırısı Sonucu 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir ağıla giren sahipsiz köpekler, 20 küçükbaş hayvanı telef etti. Köydeki evinin bahçesindeki ağıla giren köpekler, hayvan sürüsüne saldırarak 20 hayvanın ölümüne ve 19 hayvanın yaralanmasına neden oldu. Olayın bildirilmesi üzerine yetkililer inceleme yapmak üzere olay yerine gitti.

Köpeklerin Saldırısı Sonucu 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
02.01.2024 - 16:51,
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpekler, 20 küçükbaş hayvanı telef etti.

Göbel köyünde Levent Güdücü'ye ait evinin bahçesindeki ağıla giren çok sayıda sahipsiz köpek, küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı.

Saldırıda küçükbaş hayvanlardan 20'si telef olurken, 19'u da yaralandı.

Güdücü, gazetecilere, sahipsiz köpek sürüsünün ağılın kapısını zorlayarak açtıktan sonra içeri girdiklerini ve hayvanları parçalayarak telef ettiğini söyledi.

Olayın bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ağıla gelerek inceleme yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Köpeklerin Saldırısı Sonucu 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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