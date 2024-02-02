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Köpeklerin saldırısında yaralanan karaca köylüler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Köpeklerin saldırısında yaralanan karaca köylüler tarafından kurtarıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan bir karaca, köylüler tarafından kurtarıldı. Yaralı karaca, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

02.02.2024 14:10
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OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde köpeklerin saldırısında yaralanan karaca, köylüler tarafından kurtarıldı. Battaniyeye sarılıp, su ve yemek verilen karaca, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İlçenin Yenice Haruniye Mahallesi'nde oturan Ayşe Traş, saat 24.00 sıralarında köpek seslerini duyup, dışarı çıktı. Sokak köpeklerinin bir karacaya saldırdığını gören Traş, hayvanlara müdahale etti. Köpekler kaçarken yürüyemeyen karacayı kucağına alıp evine getiren Traş, hayvanı besleyip bacağındaki yaralara krem sürdü. İhbarla eve gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karaca tedavi edilmek üzere Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne götürüldü. Köpek saldırısı sonucu bacaklarında kırıklar ve vücudunda yaralanmalar olan karaca tedaviye alındı. Ayşe Traş, "Her yeri parçalanmış durumda. İnşallah kurtarırlar? dedi. (DHA)

Köpeklerin saldırısında yaralanan karaca köylüler tarafından kurtarıldı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Köpeklerin saldırısında yaralanan karaca köylüler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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