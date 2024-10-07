Köpeklerle Pilates Etkinliği - Son Dakika
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Köpeklerle Pilates Etkinliği

Engelli köpeklerle birlikte düzenlenen pilates etkinliği, katılımcılara pozitif enerji sundu.

07.10.2024 11:48
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Sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğada bir araya gelen sporseverler, aralarında engelli olanların da bulunduğu köpeklerle pilates yaptı.

Sporsever kadınlar, hayvanların insan üzerindeki psikolojik etkisine dikkati etmek amacıyla geliştirdikleri "Ruh Terapisi" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Gölbaşı ilçesine bağlı İncek'te bir araya geldi.

Çoğu yürüme ve görme engelli köpeklerini de beraberinde getiren sporsever kadınlar, matlarını çimlere sererek, eğitmen eşliğinde pilates yaptı.

Aralarında eğitimlilerin de bulunduğu köpekler de sahiplerinin destekleriyle pilatese eşlik ederek sosyalleşti.

Pilates esnasında köpeklerin bazıları topun üzerine bazıları da sahibinin sırtına çıktı, pilatesten hoşlanmayan patili dostların kaçma anıysa renkli görüntüler oluşturdu.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında organize edilen etkinlikte yer alan köpekler, mamayla ödüllendirildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan sporsever kadınlar, etkinlikten çok keyif aldıklarını ve pilates yaparken çoğu, barınaklardan sahiplenilen köpeklerin kendilerine eşlik etmesinin pozitif enerji yaydığını, onlarla yapılan hareketlerin terapi gibi geldiğini söyledi.

"İnsanlarla hayvanların enerjisini birleştiriyoruz"

Projeyi geliştirenlerden veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, köpeklerle birlikte ilk kez pilates yapıldığını ve etkinliği belli aralıklarla sürdüreceklerini belirtti.

"Ruh Terapisi" adı altında yola çıktıklarını kaydeden Denli, şöyle konuştu:

"İnsanların pilates yaparken kazandığı pozitif enerjiyle hayvanların onlara kattığı enerjiyi birleştiriyoruz. Hem hayvanlarımız sosyalleşiyor, etkinlik yapıp hareket etmiş oluyor hem de ruhlarımızı iyileştiriyoruz. Aslında bu sadece insanlar için bir etkinlik değil, hayvanların çoğu engelli ya da engellerden dönen, sahiplenilmiş köpekler, bu yüzden böyle bir proje geliştirdik. Projeden elde edilecek gelir sahipsiz ve engelli hayvanların tedavisinde kullanılacak, etkinliği süreklilik haline getireceğiz."

Denli, hayvanların engellerini aşarken, pilates yöntemini çok tercih ettiklerini ve etkinlikte yapılan hareketlerin çoğunun engelli köpeklere tedavi esnasında yaptırıldığını anlattı.

Hayvanların insanlar üzerindeki pozitif etkisine işaret eden Denli, etkinliğin sosyal sorumluluk projesi olarak devam edeceğini bildirdi.

"İnsan psikolojisini çok güzel etkiliyor"

Pilates eğitmeni Tuğçe Dökmeci, köpeklerin katılımıyla yapılan pilates egzersizlerinin, hem insanların hem de köpeklerin denge yeteneklerini iyileştirebildiğini vurguladı.

Katılımcıların etkinlikten keyif aldığını ifade eden Dökmeci, şunları kaydetti:

"Köpeklerle pilates yapmak insanlarda pozitif bir etki yaratıyor. Hayvanlar da bu şekilde sahipleriyle büyük bir bağ kuruyor. Evde yapılabilir bir şey, tavsiye ediyoruz. Onların pozitif enerjisini alıyorsunuz, anda kalabiliyorsunuz, insan psikolojisini bu çok güzel etkiliyor. Köpeklerin pilates yaparken insanlarla uyumları şahaneydi, hemen adapte olarak, insanların enerjisine girebiliyorlar. Onlar da çok keyif aldılar, çok güzel bir organizasyon oldu."

Kaynak: AA

Hayvanlar, Güncel, Enerji, Sağlık, Spor, Son Dakika

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