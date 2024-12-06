Köpekten Kaçan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Ankara'da, köpekten kaçarken alt geçit girişindeki sac bölmenin içine düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı'ndaki YHT Garı'na açılan alt geçidin girişindeki sac bölmeye, köpekten kaçan kedinin düştüğünü görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, önce dışarıdan müdahale ederek mahsur kalan kediye ulaşmaya çalıştı.

Kediye bu şekilde ulaşamayan ekipler, alt geçidin merdivenlerinin yanındaki sacı kırarak, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yaralı olduğu anlaşılan kedi, itfaiyeye ihbarda bulunan vatandaşlar tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.