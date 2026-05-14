Kopenhag'da İsrail Protestosu: Polis Müdahalesi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Gazze'de soykırım yapan İsrail'e silah taşıyan nakliye şirketinin önünde toplanan aktivistler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.
Danimarkalı çevre grubu Yeşil Gençlik Hareketince yapılan açıklamada, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'e silah taşıdığı gerekçesiyle Kopenhag'daki Maersk nakliye şirketini protesto etmek için toplandıkları belirtildi.
Binanın önünde toplanan 100'den fazla aktivistin polisin müdahalesiyle karşılaştığına işaret edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin köpek ve coplarla saldırdığı ifade edildi.
Açıklamada, Maersk'in İsrail'e askeri teçhizat taşıdığı vurgulanarak, bu eylemin İsrail'in yaptığı soykırıma destek niteliği taşıdığı aktarıldı.
Danimarka medyası, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de gösteride bulunduğunu belirtirken, 20 gösterici hakkında dava açıldığı bilgisini paylaştı.
Danimarka'da araştırma yapan "Danwatch" isimli medya kuruluşu, Maersk'e ait 14 farklı konteyner gemisinin Ekim 2023-Eylül 2024'te 43 kez binlerce ton askeri teçhizatı İsrail'e taşıdığını ortaya koymuştu.
