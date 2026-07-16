Köprüçay\'da Rafting Turları Başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yer alan Köprüçay'da, yağışların ardından su seviyesinin yükselmesiyle rafting turları hareketlendi.

Türkiye'nin önemli rafting merkezlerinden olan bölgede, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar nehrin debisini artırdı. Su seviyesinin yükselmesiyle nehirdeki akış hızlanırken, parkurdaki "rapid" (akarsuyun hızlı akan bölümü) alanları rafting için daha elverişli hale geldi.

Ziyaretçiler, yaklaşık 14 kilometrelik parkurda yapılan rafting turlarında tarihi köprü çevresinde fotoğraf çektiriyor, kürek çekerek, yüzme ve atlama molalarıyla günü doğayla iç içe geçiriyor. Bölgede raftingin yanı sıra cip, ATV ve buggy safari, zipline aktiviteleri ile Tazı Kanyonu ve Selge Antik Kenti gezileri de düzenleniyor.

Tornado Rafting işletme sahibi Bekir Ünal, AA muhabirine, Köprülü Kanyon'un doğası, endemik bitki örtüsü, içilebilir su kaynakları ve serin havasıyla Antalya'nın en özel günübirlik turizm alanlarından biri olduğunu söyledi.

Bölgenin yalnızca raftingle değil, doğa sporları, kanyon gezileri, kamp ve karavan turizmiyle de öne çıktığını belirten Ünal, ziyaretçilerin artık bölgede birkaç gün konaklayarak farklı aktiviteler yapabildiğini anlattı.

"15 yıl önceki gerçek debiyi tekrar yakaladık"

Aynı zamanda Türkiye Rafting Federasyonu Teknik Kurulu üyesi olan Ünal, Türkiye'deki birçok nehri yakından takip ettiğini ifade ederek, Köprüçay'ın bu yıl çok keyifli bir parkur sunduğunu dile getirdi.

Nehrin debisinin rafting için ideal seviyede olduğuna dikkati çeken Ünal, "Şu anda Köprüçay, insanların gerçek debisiyle rafting yapabileceği çok keyifli bir ortam sunuyor. 15 yıl önceki coşkun akan gerçek debiyi tekrar yakaladık. Akarsunun hızlı akan bölümleri çok güzel. İnsanların geldiğinde sürekli kürek çekmek zorunda kaldığı bir ortamdan, bu yıl gerçekten ciddi bir eğlence alanına dönüştü." dedi.

"Raftingin tam zamanı"

Klass Rafting işletme sahibi Mehmet Taş da Köprüçay'da son 15 yılın en iyi su seviyelerinden birinin yaşandığını kaydetti.

Geçmiş yıllarda su seviyesinin düşük olması nedeniyle botların bazı noktalarda güçlükle ilerlediğini aktaran Taş, "Su seviyesi o kadar yüksek ki raftingin tam zamanı. Geçen yıl çoğu yerde bot gitmiyordu, kürekle çekmek durumunda kalıyorduk. Ama bu sene öyle bir durum yok. Maceraseverler buraya geldiklerinde farkı görecek." diye konuştu.

Taş, Köprülü Kanyon'da rafting yapmak isteyenler için temmuz ve ağustos aylarının önemli bir dönem olduğunu, ziyaretçilerin turların ardından yemek ve dinlenme programıyla bölgede 5 saate yakın vakit geçirdiğini belirtti.

Sezonun ilk döneminde katılımda önceki yıllara göre yüzde 35'e varan bir azalma yaşandığını ifade eden işletmeciler, hava sıcaklıklarının artmasıyla temmuz ve ağustos aylarında yerli ve yabancı turistlerin Köprülü Kanyon'a ilgisinin yükselmesini beklediklerini kaydetti.