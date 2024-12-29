Köprücü'nün Atı Viral Oldu

Bayburt'ta ismiyle çağırıldıktan sonra sahibinin yanına giden atın yer aldığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü.
Merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan cirit sporcusu Kadir Köprücü, "Berat" adını verdiğini atını antrenman için ahırdan çıkardı.
Dizginleri çözüldükten sonra karlı yolda köyün içerisinde ilerleyen at, Köprücü'nün çağırmasıyla yanına geldi.
Atı ile olan diyaloğu dikkat çeken Köprücü, "Gelişine kurban. Kayarsın buraya gel. Atı bıraktın mı gözü dağlara bakacak." ifadelerini kullandı.
Köprücü'nün kendi cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşmasının ardından ilgi topladı.
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