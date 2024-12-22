Koramaz Vadisi Müzesi Açılıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas'ta restorasyonu tamamlanan ve Koramaz Vadisi Müzesi olarak hizmet verecek Çerkes Mustafa Bey Konağı'nda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ağırnas'ta Çerkes Mustafa Bey Konağı'nda yürütülen Koramaz Vadisi Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'den müzede yapılan çalışmalar ve eserler hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, müzenin Suzan ile Oğuz'un dokunaklı ve unutulmaz aşk hikayesine ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, "Suzan ile Oğuz'un aşkını simgeleyen bir kız isteme konusu işlendi. Kızı kaçırmadan evlenmeyi anlatan yakıcı bir aşk hikayesi ve kız isteme süreci anlatıldı. Burası insanların görseline açıldığı zaman çok farklı bir dünyayı yaşamış olacaklar." ifadelerini kullandı.