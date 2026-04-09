KGYO 2023 İlk Yarıda Net Kar Açıkladı
KGYO 2023 İlk Yarıda Net Kar Açıkladı

09.04.2026 15:40
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2023 yılının ilk altı ayında 5,9 milyon TL net kar elde etti. Şirketin varlıkları 843,4 milyon TL'ye ulaşırken, ticari faaliyetlerden brüt kar 13,4 milyon TL oldu.

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO), 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 1 Ocak - 30 Haziran 2023 döneminde 5,9 milyon TL net kar elde ederken, bir önceki yılın aynı döneminde 9,6 milyon TL net zarar açıklamıştı. Toplam kapsamlı gelir 4,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Finansal durum tablosuna göre, şirketin toplam varlıkları 843,4 milyon TL'ye, özkaynakları ise 47 milyon TL'ye ulaştı. Nakit ve nakit benzerleri 36,7 milyon TL seviyesinde kaydedildi. Kar veya zarar tablosunda, hasılat 75,8 milyon TL olarak açıklandı ve ticari faaliyetlerden brüt kar 13,4 milyon TL oldu.

Nakit akış tablosunda, işletme faaliyetlerinden nakit akışları 9 milyon TL pozitif olarak gerçekleşirken, yatırım faaliyetlerinden 2 milyon TL nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden ise 1,8 milyon TL nakit girişi kaydedildi. Şirket, dönem sonu nakit ve nakit benzerlerini 36,7 milyon TL olarak açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KGYO 2023 İlk Yarıda Net Kar Açıkladı - Son Dakika

SON DAKİKA: KGYO 2023 İlk Yarıda Net Kar Açıkladı - Son Dakika
