Koray Karaca'nın 'Şeydeki Şey' Oyunu Ankaralılarla Buluşuyor

(ANKARA) - Oyuncu Koray Karaca'nın meddahlık geleneğini stand-up ile harmanladığı tek kişilik oyunu "Şeydeki Şey", Pursaklar Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde 21 Nisan'da Ankaralılarla buluşacak.

Uzaktan bakıldığında renkli ve eğlenceli görünen sanat dünyasının perde arkasındaki çarpık sistemi eğlenceli bir üslupla hicveden 'çağdaş meddah' Koray Karaca, "Şeydeki Şey" oyunuyla 21 Nisan Pazartesi akşamı sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Pursaklar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Ankaralılar, Pursaklar Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde oyunu izleyebilecek. Biletler, Pursak Belediye Binası'nın 1'inci katında bulunan Kültür İşleri Müdürlüğü, Pursaklar Yaşam Merkezi ve Devlet Tiyatroları'ndan mesai saatleri içinde ücretsiz şekilde temin edilebilecek.

Karaca'nın özgün performansı ve çarpıcı metniyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak tek kişilik gösterisi, hem gülmek hem de düşünmek isteyen izleyicileri bekliyor.

Oyunun konusu

Seyircileri duygudan duyguya taşınacağı oyun, öz saygısını bütün değerlerin üzerinde tutan, alın teri ile dürüst yoldan hayatını kazanma çabasındaki bir insanın trajikomik hayat öyküsünü çevresinde gelişen acımasız olayları kahramanları gözünden sahneye taşıyor. Koray Karaca'nın seyirciyle doğrudan kurduğu iletişim ve doğaçlamalar ise sahneye dinamik ve interaktif bir boyut kazandırıyor.