Kore'de bir yıl görev yapan 88 yaşındaki Nazir Keskin, gazi olamamanın burukluğunu yaşıyor - Son Dakika
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Kore'de bir yıl görev yapan 88 yaşındaki Nazir Keskin, gazi olamamanın burukluğunu yaşıyor

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Kore\'de bir yıl görev yapan 88 yaşındaki Nazir Keskin, gazi olamamanın burukluğunu yaşıyor
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Ardahan'ın Çamlıçatak köyünde yaşayan 88 yaşındaki Nazir Keskin, İzmir'den 28 gün süren yolculukla gittiği Kore'de yaklaşık bir yıl Barış Gücü olarak görev yaptı ancak savaşın bitmesi nedeniyle gazi ünvanını alamadı. Keskin, her Türk askeri gibi gazi olmayı istediğini ancak bunun nasip olmadığını söyledi.

Ardahan'ın Çamlıçatak köyünde yaşayan 88 yaşındaki Nazir Keskin, Kore Savaşı'na katılmasına rağmen savaşın sona ermesi nedeniyle hayalindeki gazilik ünvanını alamamanın burukluğunu yaşıyor.

İzmir'den gemiyle 28 gün süren yolculuk sonrası Kore'ye ulaşarak Barış Gücü olarak görev yapan Keskin, 25 Haziran 1950'de başlayan ve 27 Temmuz 1953'te ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla çatışmaların sona erdiği Kore Savaşı'na genç yaşta katılmış oldu.

İlerleyen yaşına rağmen Kore'de geçirdiği günleri hafızasında canlı tutmaya gayret eden Keskin, evine gelen yakınlarına ve köylülerine o dönem yaşadıklarını anlatıyor.

Konuşmakta zaman zaman zorlanan Keskin, Kore'ye nasıl gittiğini, orada yaşadıklarını ve Türkiye'ye dönüşünü anlatarak yıllar önceki günlerini yad ediyor.

"Bir yıl Kore'de kaldık, geri döndüm"

Keskin, AA muhabirine, vatani görevini yapmak üzere Kore'ye gönderildiğini, burada yaklaşık bir yıl kaldığını söyledi.

Savaşın kendi dönemlerinde sona erdiğini, bu nedenle gazi olmamanın burukluğunu yaşadığını ifade eden Keskin, "Tabii ki ben de her Türk askeri gibi gazi olmayı isterdim ama nasip olmadı. Çünkü bizim dönemimizde savaş bitti. Bir yıl Kore'de kaldık, geri döndüm." dedi.

Babasının gazi olduğunu, bu nedenle kendisinin de gazi olmayı istediğini dile getiren Keskin, her yıl 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kendisine çeşitli sorular yöneltildiğini anlattı.

Kaynak: AA
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