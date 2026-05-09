Beşiktaş'ta Kore Festivali Yoğun Katılımla Gerçekleşti

(İSTANBUL) Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, World OKTA ve Koreliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Kore Festivali", çok sayıda kişinin katılımıyla Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde Kore kültürüne ait dans gösterileri, K-pop müzikleri eşliğinde dans, müzik performansları, geleneksel lezzetler ve çeşitli atölyeler yoğun ilgi gördü.

Festival alanına sabahın erken saatlerinden itibaren gelen ziyaretçiler, Kore kültürünü yakından deneyimleme fırsatı bulurken, park girişinde kurulan "Kore Gazileri Fotoğraf Sergisi" ise Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihsel dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde renkli görüntüler oluştu.

YELPAZE DANSINA YOĞUN ALKIŞ

Etkinlik boyunca düzenlenen oyunlar, yarışmalar ve kültürel etkinliklerin ardından sahnelenen geleneksel Kore yelpaze dansı gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Katılımcılar K-pop müzikleri eşliğinde dans ederken, düzenlenen yarışmalarda sahne performanslarıyla hünerlerini sergiledi.

Festivalde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, sözlerine Korece "Merhaba" ve "Hoş Geldiniz" diyerek başladı. Beşiktaş'ın farklı kültürleri bir araya getiren yapısına dikkat çeken Şişman, Türkiye ile Kore arasındaki dostluğun kültür ve sanat aracılığıyla her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Şişman, "Bugün burada sadece bir festival düzenlemiyoruz; iki ülke arasındaki dostluğu, kültürel paylaşımı ve dayanışmayı da büyütüyoruz. Beşiktaş, dünyanın farklı kültürlerini bir araya getiren önemli bir merkez olmaya devam edecek." dedi.

KORECE DİL EĞİTİMİ VE KÜLTÜR ATÖLYELERİ

Festivalin sosyal dayanışma yönüne de değinen Şişman, etkinlik kapsamında yürütülen destek çalışmalarının lösemili çocuklara umut olacağını belirterek katkı sunan bağışçılara teşekkür etti. Ayrıca Beşiktaş Belediyesi bünyesinde Korece dil eğitimleri ve kültür atölyeleri için hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Şişman, kursların ekim ayında başlayacağını duyurdu.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lee Woo-Sung ise yaptığı konuşmada, "Kore kültürünü paylaşmak ve kültürel etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Festivale katılan yurttaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aylar öncesinden festivali takip ettiğini söyleyen Bedia Korkmaz, Kore kültürüne büyük ilgi duyduğunu belirtirken; dans yarışmasına katılan İrem Köroğlu ise sahneye çıkmanın heyecan verici olduğunu ifade etti.

Festival sonunda Koreliler Derneği ve World OKTA İstanbul tarafından, etkinliğe katkılarından dolayı Rasim Şişman'a plaket takdim edildi.