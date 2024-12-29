Kore Gazisi Abdullah Topal Hayatını Kaybetti

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde ikamet eden Kore gazisi Abdullah Topal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
94 yaşındaki Topal, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir kentteki bir özel hastanede tedavi görüyordu.
Topal'ın cenazesi, yarın Uğurludağ Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Uğurludağ Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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