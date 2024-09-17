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Kore Gazisi Ahmet Ulaş'ın Anıları

Kore Gazisi Ahmet Ulaş\'ın Anıları

95 yaşındaki Ahmet Ulaş, Kore Savaşı'ndaki anılarını ve kahramanlık türkülerini paylaştı.

17.09.2024 11:48
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve çocuklarıyla yaşayan Kore gazisi Ahmet Ulaş, savaş yıllarında silah arkadaşlarıyla söylediği kahramanlık türkülerini dilinden düşürmüyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 17'nci bölümünde, 95 yaşındaki gazi Ahmet Ulaş'ın anılarına yer verildi.

Ahmet Ulaş, AA muhabirine, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1953'te askerlik görevini er olarak yaparken Güney Kore'ye 35 silah arkadaşıyla görevlendirildiğini söyledi.

Yaklaşık bir ay süren zorlu bir gemi yolculuğunun ardından Kore'ye ulaştıklarını anlatan Ulaş, burada savaşa katılan diğer Türk birlikleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Ulaş, Korelilerle cephede omuz omuza savaşmaktan bir Türk olarak gurur duyduğunu, o yıllarda birlikte söyledikleri ve motive oldukları türküleri unutamadığını dile getirdi.

"Koreliler, Türk askerlerini çok seviyordu"

Savaş sırasında Güney Kore halkının Türk askerlerine her zaman sevgi dolu yaklaştığını kaydeden Ulaş, şöyle devam etti:

"Kore'de diğer silah arkadaşımla korkusuzca düşmana karşı savaştık. Bir gün cephedeyken bize doğru gelen düşmanların etrafını sardık ve o gün 150 kişiyi esir aldık. Yüzbaşımız bize 'Esirlere vurmayın, onlara iyi davranın, onların da çocukları var' dedi. Türk askeri her zaman merhametlidir ama Türklerin karşısında kimse duramaz. Düşman birlikleri güçlü Türk askerlerinden çok korkuyordu. Savaşta Kore halkından çok iyilik gördük. Bir gün Korelilerin yaşadığı bir eve geçtik. Bize 'aç mısınız?' dediler, tabii savaş zamanı olduğu için önce çekindik ama önümüze koydukları zeytin ve ekmeği önce onlar yedi, daha sonra bize ikram ettiler. Koreliler, Türk askerlerini çok seviyordu."

Ulaş, savaş döneminde diğer silah arkadaşlarıyla beraber aralarında her zaman güçlü bağların ve dayanışmanın olduğunu belirtti.

O dönemde söylediği türküleri hiç unutmadığını anlatan Ulaş, "Savaştayken silah arkadaşlarım Kore için türküler söylüyordu. Ben de o türküleri arkadaşlarımdan öğrendim. O günden bugüne türküleri unutmadım ve her zaman söylüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Altınözü, 3-sayfa, Güncel, hatay, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kore Gazisi Ahmet Ulaş'ın Anıları - Son Dakika

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