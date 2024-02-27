Kore Gazisi Ali Taşkın, Antalya'da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kore Gazisi Ali Taşkın, Antalya'da hayatını kaybetti

Kore Gazisi Ali Taşkın, Antalya\'da hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ali Taşkın, 94 yaşında hayatını kaybetti. Taşkın'ın cenazesi Adrasan'daki aile mezarlığında defnedilecek.

27.02.2024 13:27  Güncelleme: 13:28
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ali Taşkın, hayatını kaybetti.

Adrasan Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası 94 yaşındaki Taşkın, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Taşkın'ın cenazesinin Adrasan'daki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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