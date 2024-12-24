Kore gazisi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kore gazisi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Trabzon\'da son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi 98 yaşındaki Ali Paşa Albayrak'ın cenazesi, Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.

24.12.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kore gazisi 98 yaşındaki Ali Paşa Albayrak'ın cenazesi, Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.

Tunceli Sarıcak'ta 1996'da şehit olan Kazım Albayrak'ın, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden babası Ali Paşa Albayrak için ilçeye bağlı Yazlık Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan ve vatandaşlar katıldı.

Babasının da İstiklal Savaşı gazisi olduğu öğrenilen Albayrak'ın cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Albayrak'ın tabutuna sarılı Türk bayrağı ise daha sonra aile fertlerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, trabzon, Güncel, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kore gazisi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:39:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kore gazisi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.