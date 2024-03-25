Kore Gazisi Veli Paşaoğlu Ahmetpaşa\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beypazarı'nda çıkan yangında 3 çocuktan biri hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Suriyeli bir ailenin yaşadığı müstakil evde çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun ise durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.