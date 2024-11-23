Kore, Japonya'nın Anma Törenine Katılmayacak

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Güney Kore hükümeti, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden önce bölgede zorla çalıştırılan Koreli işçilerin istismar edilmesine ilişkin uzun süredir devam eden gerilim sebebiyle Japonya'nın Sado Adası maden kompleksi yakınındaki anma etkinliklerine katılmayacağını bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarın Sado Adası maden kompleksi yakınında yapılması planlanan etkinlikten önce Tokyo ile Seul arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Seul'ün Sado Adası'nda düzenlenecek etkinliğe katılmayacağı aktarıldı.

Öte yandan, Japonya Parlamento Bakan Yardımcısı Ikuina Akiko, yarınki törene katılacak.

Ikuina Akiko'nun başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesi, Güney Kore'nin tepkisini çekmişti.

Güney Kore basınında, Ikuina Akiko'nun savaş suçlularının gömülü olduğu Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesinin, Japonya'nın madenlerde ölenleri anmak için etkinlik düzenleme konusundaki samimiyetine dair şüpheleri daha da artırdığı belirtiliyor.

İlk olarak 1869'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı'nın İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı biliniyor. Tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu, 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Tarihi tapınak, komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülüyor.

Japonya, Güney Kore'nin törene katılmama kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi

Japonya Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri Yardımcısı Mizobuchi Masashi, yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Mizobuchi, Japonya'nın Güney Kore tarafıyla kapsamlı bir şekilde iletişim kurduğunu belirtirken, diplomatik temasların ayrıntıları hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Japon hükümeti yarın düzenlenecek törende madenlerde ölen "tüm işçiler" için saygı duruşunda bulunulacağını ancak bunların kimler olduğunun belirtilmeyeceğini açıkladı.

İki ülke arasında yaşanan bu durum, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 2022'de göreve başlamasından bu yana Seul ile Tokyo arasında nadir görülen bir gerginliğe işaret ediyor.

Yoon, yıllarca süren anlaşmazlıkların ardından Japonya ile ilişkilerini geliştirmeye ve Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı Washington ve Tokyo ile üçlü güvenlik işbirliğini sağlamlaştırmaya öncelik vermişti.

Ancak Yoon, ülkesinde Korelilerin acılarını ihmal ettiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Sado madenleri

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısında Niigata eyaleti açıklarındaki Sado Adası'nda bulunan 16. yüzyıldan kalma altın ve gümüş madenleri, 1989 yılında kapatılmadan önce yaklaşık 400 yıl boyunca işletildi.

Şubat 2022'de Japonya hükümeti, Sado Adası maden kompleksinin "UNESCO Dünya Mirası" listesine tavsiye edilmesine karar vermişti.

Güney Kore, Japonya'nın sit alanındaki sergide Kore'nin çektiği acıları daha açık bir şekilde kabul etmeyi ve bir anma törenine Korelileri de dahil etmeyi kabul etmesinin ardından kompleksin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesine yönelik muhalefetini geri çekmişti.

Söz konusu madenler, Ağustos 2024'te Güney Kore'nin de desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Tarihçiler, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Korelinin Sado madenlerinde kötü ve acımasız koşullar altında çalışmaya zorlandığını ve kadınların istismar edildiğini kaydediyor.