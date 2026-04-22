Kore Savaşı'nda ölen 12 Çinli askerin kemikleri iade edildi

Kore Savaşı'nda Kuzey Kore saflarında savaşırken hayatını kaybeden 12 Çinli askerin kemiklerinin iade edildiği bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Çin Gönüllüler Ordusu'nda savaşırken ölen 12 askerin kemikleri ve geride kalan kişisel eşyalar, Güney Kore'den askeri nakliye uçağıyla Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin idari merkezi Şınyang şehrindeki Taoşian Uluslararası Havalimanı'na getirildi.
Askerler için havalimanında, ordu mensupları, gaziler ve akrabalarının katıldığı anma töreni düzenlendi.
Askerlerin tabutlara konulan kemikleri, Şınyang'daki askeri mezarlığa defnedilecek.
2014 yılından bu yana, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 1023 Çinli askerin kemikleri Çin'e iade edildi.
Çin, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'nda Güney Kore'yi destekleyen ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti. Savaşta katılan 2,9 milyon Çin askerinden 360 bini hayatını kaybetmişti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?