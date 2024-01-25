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Kore şehitleri, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika
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Kore şehitleri, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından, Türk askerinin Kore Savaşı'nda kazandığı zaferin 73. yıl dönümü dolayısıyla Kore şehitleri için anma töreni düzenlendi. Törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve milli marşlar okundu. Konuşmalarda, Kore halkının Türk askerini takdir ettiği ve Türk askerinin savaşta başarılı olduğu vurgulandı. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kore şehitleri, Kore\'de Savaşan Türkler Anıtı\'nda düzenlenen törenle anıldı
25.01.2024 - 13:10,
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Kore şehitleri, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneğince, Türk askerinin Kore Savaşı'na katılarak Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde kazandığı zaferin 73. yıl dönümü dolayısıyla Kore şehitleri için anma töreni gerçekleştirildi.

Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda yapılan törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Güney Kore Milli Marşı okundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın gönderdiği mesajların okunmasının ardından, derneğin genel başkanı Beyazıt Yumuk konuşma yaptı. Yumuk, Kore Savaşı'nda Kore halkının Türk askerini çok yakından tanıdığını, kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı her zaman takdir ettiğini söyledi.

Şehit ve gazilerin kahramanlıklarını hatırlatan Yumuk, Türk askerinin savaşta birçok muharebe görevini başarıyla yerine getirdiğini anlattı.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik ise ülkesi ile Türkiye arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu vurgulayarak, Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde Türk askerlerin gösterdiği cesaret sayesinde başkent Seul'un işgalden kurtarıldığını belirtti.

Lee, Kore halkının Türkiye'ye ve Kore gazilerine her zaman minnettar olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Kore, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kore şehitleri, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika
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