Körfez'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Körfez'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Körfez\'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında binada yaşayanlar sokağa çıktı ve herhangi bir yaralanma olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.07.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Binada yaşayanların sokağa çıktığı yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Zekeriya Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Binada yaşayanlar evlerine duman girdiğini fark ederek sokağa çıktı. Bu sırada ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipleri kontrolünde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Kocaeli, Körfez, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:24 Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 17:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: Körfez'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement