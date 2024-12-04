Körfez'de Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Körfez'de Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı

Kocaeli'de bir cinayet davasında E.K. 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıklar beraat etti.

04.12.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık E.K. (18), tutuksuz sanıklar babası İ.K. ve amcası K.K. ile maktul Şefik Kaya'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Söz verilen maktulün oğlu müşteki Mehmet Hanifi Kaya, yüzde 80 engelli olan babasına karşı gerçekleştirilen eylemin, İ.K'nin azmettirmesiyle E.K. tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Sanık avukatları ise yazılı savunmalarını tekrar ederek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Sanık E.K, "Babam İ.K, bu zamana kadar beni veya kardeşimi olumsuz hiçbir şeye azmettirmemiştir." şeklinde konuştu.

Sanık İ.K. de avukatının beyanlarına katılarak, oğlu E.K'yi suça azmettirmediğini iddia etti.

Diğer sanık K.K. de avukatının beyanlarına katılarak, beraat talebinde bulundu.

Bu arada duruşma sırasında taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma, büyümeden polis ekiplerince sonlandırıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.K'ye "yaş küçüklüğü" maddesini uygulayarak "kasten öldürme" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi, tutuksuz sanıklar İ.K. ve K.K'nin ise beraatine hükmetti.

Olay

Yukarı Hereke Mahallesi'nde 16 Mayıs 2023'te, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan Şefik Kaya (65) iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan E.K. tutuklanmıştı.

Sanık E.K. hakkında "kasten öldürme", babası tutuksuz sanık İ.K. hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" ve diğer tutuksuz sanık K.K. hakkında ise "yardım ve yataklık" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Cinayet, kocaeli, Körfez, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez'de Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez’e takviye kuvvet gönderdi Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez'e takviye kuvvet gönderdi
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
23:58 Nurdağı’nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı
23:52 Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi
23:35 İzmir’deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
23:17 3 büyükler PFDK’ya sevk edildi 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 18:35:06. #1.12#
SON DAKİKA: Körfez'de Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.