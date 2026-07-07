Körfez\'de Fabrika Yangını

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede yoğun duman oluşurken, ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.